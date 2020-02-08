Aydın filede 3'te 3 peşinde
6 saat önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:33 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 2 haftada deplasmanda Beylikdüzü Voleybol'u 3-0, evinde Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yenerek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Karayolları ile karşılaşacak. Başkent Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak.Ligde 5'inci sırada yer alan Aydın temsilcisi, 10'uncu basamaktaki rakibini yenerek üst üste 3'üncü galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor ilk yarıda evinde Karayolları'nı 3-0 yenmişti.
Son Dakika Kilosu 100 TL olan deve sütüne yoğun talep Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'a büyük destek Erdoğan müjdeyi verdi: Shane Larkin'i vatandaşlığımıza aldık Divan Kurulu'nda ilginç anlar! Kürsüyü bırakıp yerleri yumrukladı