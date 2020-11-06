Aydın filede 5'te 5 peşinde

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son 4 maçını kazanan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Türk Hava Yolları deplasmanında üst üste 5'inci galibiyetini almak için mücadele edecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak 15'inci hafta karşılaşması Misli.Com Web ve Mobil TV'den naklen yayınlanacak. Ligde Aydın ekibi 14 maçta 9 galibiyet, 5 yenilgiyle 24 puan toplayarak 5'inci sırada yer bulurken, 10 galibiyet, 4 mağlubiyeti olan THY ise 29 puanla 4'üncü basamakta yer alıyor.
- Kaynak: DHA
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