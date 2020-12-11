Aydın filede Beşiktaş önünde

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanarak çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor , yarın deplasmanda Beşiktaş 'la karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak 22'nci hafta mücadelesi saat 15.30'da başlayacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak.

Son Dakika: 12 aylık cari açık 33,8 milyar dolar oldu

10 yıl önce kaybolan çocukları için birbirlerini suçladılar: Biri ağaç kovuğunda biri toprak evde yaşam mücadelesi veriyor