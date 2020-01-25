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Aydın filede Beylikdüzü sınavında
12 dakika önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta ikinci yarının ilk maçında evinde lider Vakıfbank'a 3-1 yenilen 7'nci sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile deplasmanda karşılaşacak.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:17 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde geçen hafta ikinci yarının ilk maçında evinde lider Vakıfbank'a 3-1 yenilen 7'nci sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın, galibiyeti bulunmayan son sıradaki Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile deplasmanda karşılaşacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İlk yarıda rakibini evinde 3-0 mağlup eden Aydın temsilcisi, İstanbul'dan zaferle dönerek 3 maçlık galibiyet özlemine son vermek istiyor.
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