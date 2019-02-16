Son Dakika Haberleri: Aydın, Filede Bursa Deplasmanında

Aydın, Filede Bursa Deplasmanında

45 dakika önce

2019 CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Yunan ekibi AO Thiras'ı eleyerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'un konuğu olacak.

Aydın, Filede Bursa Deplasmanında, System.String[]


2019 CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Yunan ekibi AO Thiras'ı eleyerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'un konuğu olacak.

Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak 19. hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligdeki son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Aydın ekibi galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Sezonun ilk yarısında Aydın'da oynanan müsabakayı Nilüfer Belediyespor 3-2 kazanmıştı. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:39 Kaynak: DHA

Vestel, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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