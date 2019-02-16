Aydın, Filede Bursa Deplasmanında
45 dakika önce
2019 CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Yunan ekibi AO Thiras'ı eleyerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'un konuğu olacak.
2019 CEV Challenge Kupası'nda hafta içinde Yunan ekibi AO Thiras'ı eleyerek yarı finale yükselen Aydın Büyükşehir Belediyespor
yarın Vestel
Venus Sultanlar Ligi'nde Nilüfer Belediyespor'un konuğu olacak. Bursa
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanacak 19. hafta mücadelesi saat 17.30'da başlayacak. Ligdeki son 4 maçından mağlubiyetle ayrılan Aydın ekibi galibiyet hasretine son vermeye çalışacak. Sezonun ilk yarısında Aydın'da oynanan müsabakayı Nilüfer Belediyespor 3-2 kazanmıştı. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:39 Kaynak: DHA
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