Aydın filede çıkış arıyor
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VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA (D) ve Fenerbahçe Opet'e yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde evinde PTT karşısında çıkış arayacak.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 3 maçında Galatasaray HDI Sigorta, Eczacıbaşı VitrA (D) ve Fenerbahçe Opet'e yenilerek düşüşe geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın 9'uncu hafta mücadelesinde evinde PTT karşısında çıkış arayacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi oynadığı 8 maçta 4 galibiyet, 4 yenilgi alıp 6'ncı sırada, PTT ise 3 galibiyet, 5 mağlubiyetle 8'inci basamakta yer alıyor.
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