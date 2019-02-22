Son Dakika Haberleri: Aydın Filede Çıkış Peşinde

Aydın Filede Çıkış Peşinde

43 dakika önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kaybeden 10. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde ligin dibine demir atan Halbank'la karşı karşıya gelecek.

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VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kaybeden 10. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde ligin dibine demir atan Halbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-0 yenen Aydın temsilcisi seyircisi önünde de kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 27 Şubat Çarşamba günü Slovenya'da GEN-I Volley takımıyla oynayacağı CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı öncesi moral bulmak istiyor. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:28 Kaynak: DHA

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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