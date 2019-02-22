Aydın Filede Çıkış Peşinde
43 dakika önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kaybeden 10. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde ligin dibine demir atan Halbank'la karşı karşıya gelecek.
VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde son 5 maçını kaybeden 10. sıradaki Aydın Büyükşehir Belediyespor
, yarın evinde ligin dibine demir atan Halbank'la karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan
Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibini 3-0 yenen Aydın temsilcisi seyircisi önünde de kazanarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor, 27 Şubat Çarşamba
günü Slovenya
'da GEN-I Volley takımıyla oynayacağı CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçı öncesi moral bulmak istiyor. - Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 12:28 Kaynak: DHA
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