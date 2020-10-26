Aydın filede deplasmanda oynuyor

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından evinde PTT 'yi 3-1 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın deplasmanda Çan Gençlik Kalespor'la karşılaşacak. Çanakkale Çan Şehit H.İbrahim Eriç Spor Salonu'nda oynanacak 12'nci hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınlayacak. Oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 5 yenilgi alan Aydın temsilcisi, 3 galibiyeti bulunan rakibini yenerek 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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