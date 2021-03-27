Aydın filede Galatasaray'ı ağırlıyor
27.03.2021 11:30
Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı'nda bir basamak üzerindeki Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle ilk maçına evinde çıkacak.
Misli.com Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 7'nci sırada bitirerek Play-Off 5-8 Etabı'nda bir basamak üzerindeki Galatasaray HDI Sigorta ile eşleşen Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın rakibiyle ilk maçına evinde çıkacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. İki galibiyet alan takımın 5-6 Etabı'na kalacağı ligde Aydın ekibi 1 Nisan'da deplasmanda oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. Aydın ekibi normal sezonda evinde 3-2 yendiği Galatasaray'a deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Tur atlayacak takım Nilüfer Bld-Sistem9 Yeşilyurt eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Son Dakika Detoks kampına giren oyuncu Hande Doğandemir, bornozuyla sere serpe poz verdi Zirveden 5 olumlu, 5 olumsuz unsur çıktı! AB'nin Türkiye'ye karşı izleyeceği yol haritası belli oldu Kilosu 600 liraya kadar çıkan çam fıstığı altınla yarışıyor "Korona yalan" diyerek Almanya'yı karıştıran Attila Hildmann, Türkiye'ye kaçtı Diğer aşılar bunu başaramadı! Prof. Ceyhan yerli 'İntranazal Kovid' aşısıyla ilgili umutları arşa çıkardı Vakaların artışa geçtiği ilde, vatandaşlara ''SMS'' ile uyarı! Sokak sokak isim verip, uzak durun çağrısında bulundular Ölen patronlarının peşini cenazesinde de bırakmadılar: Hakkımızı helal etmiyoruz Gözaltlarından operasyon geçiren Feridun Düzağaç'tan güldüren tepki: Dayak yedim