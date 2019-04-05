Son Dakika Haberleri: Aydın Filede Kurtuluş Arıyor

Aydın Filede Kurtuluş Arıyor

1 saat önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu son 4 takım arasında bitirmesi nedeniyle baraj etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Bursa'da başlayacak ilk devre müsabakalarında kümede kalma mücadelesi verecek.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde normal sezonu son 4 takım arasında bitirmesi nedeniyle baraj etabına kalan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın Bursa'da başlayacak ilk devre müsabakalarında kümede kalma mücadelesi verecek. 

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda yapılacak karşılaşmalarda Aydın ekibi saat 16.00'da Çanakkale Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor, pazar günü Halkbank'la karşılaştıktan sonra pazartesi günü Karayolları ile rakip olacak. Yine aynı salonda 16-18 Nisan'da oynanacak ikinci devre müsabakaları sonunda son 2 takım lige veda edecek. Baraj etabına Karayolları 22 puanla, Aydın BŞB 21, Çanakkale Bld 11, Halkbank ise 5 puanla başlayacak. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:18 Kaynak: DHA

Spor
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