Aydın filede Melis ile anlaştı

Misli.com Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Fenerbahçe altyapısından yetişen libero Melis Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Sarı-lacivertli kulübün dışında 2015-16'da kiralık olarak Beşiktaş forması giyen 23 yaşındaki voleybolcu Fenerbahçe ile ligde ve kupada 2 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Melis, yıldız ve genç milli takımda ay-yıldızlı formayı terletti. Öte yandan mavi-beyazlılar, iç transferde pasör Aslıhan Kılıç'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

- Aydın