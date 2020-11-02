Aydın filede Sarıyer'e konuk

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından son 3 maçında PTT, Çan Gençlik Kalespor ve Karayolları'nı mağlup ederek çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın hafta içi mesaisinde deplasmanda Sarıyer Belediyespor'la karşılaşacak. Bahçeköy Orman Fakültesi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 17.00'de başlayacak. Maçı Misli.com Web ve Mobil TV naklen yayınlayacak. Aydın temsilcisi kazanarak galibiyet serisini 4 haftaya çıkarmayı hedefliyor.