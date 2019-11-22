Son Dakika Haberleri: Aydın filede THY'ye konuk
Son Dakika Spor Aydın filede THY'ye konuk - Son Dakika Spor

Aydın filede THY'ye konuk

6 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından evinde PTT'yi 3-2 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Türk Hava Yolları (THY) ile kozlarını paylaşacak.

Aydın filede THY'ye konuk, System.String[]

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından evinde PTT'yi 3-2 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın deplasmanda Türk Hava Yolları (THY) ile kozlarını paylaşacak. TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.


Büyükşehir Belediyespor, Türk Hava Yolları, Aydın, PTT, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 11:24 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


THY uçağı Odessa'da pistten çıktı: Yolcular tahliye edildi
Hobi olarak yaptıkları Hint horozu yetiştiriciliği, geçim kaynakları oldu Thy uçağı odessa'da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi Anadolu Efes deplasmanda Armani Milano'yu devirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2019 17:35:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın filede THY'ye konuk
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]