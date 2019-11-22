Aydın filede THY'ye konuk

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde üst üste aldığı 3 mağlubiyetin ardından evinde PTT 'yi 3-2 yenerek moral bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor , yarın deplasmanda Türk Hava Yolları (THY) ile kozlarını paylaşacak. TVF Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Aydın temsilcisi kazanarak 2'de 2 yapmayı hedefliyor.

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