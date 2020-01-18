Aydın filede zorlu sınavda - Son Dakika
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Aydın filede zorlu sınavda

6 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi alarak 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında evinde lider Vakıfbank'la karşılaşacak.

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VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nde ilk yarıyı 11 maçta 5 galibiyet, 6 yenilgi alarak 7'nci sırada tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın ikinci devrenin ilk haftasında evinde lider Vakıfbank'la karşılaşacak. Aydın Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Ev sahibi ekip, yalnızca 1 mağlubiyeti bulunan güçlü rakibi karşısında sürpriz bir skora imza atmaya çalışacak.


Büyükşehir Belediyespor, Vakıflar Bankası, Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:09 Kaynak: DHA
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