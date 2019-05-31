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Aydın filesine ikinci Hollandalı

2 saat önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ın ardından yine Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile anlaştı.

Aydın filesine ikinci Hollandalı, System.String[]

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ın ardından yine Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile anlaştı. Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen 30 yaşındaki Balkestein, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti. 1.80 boyundaki voleybolcu geçen sezon Romanya temsilcisi CSM Bükreş'te oynadı. Deneyimli smaçör Hollanda milli takım formasıyla iki kez Avrupa ikinciliği, Grand Prix üçüncülüğü ve Olimpiyat Oyunları'nda dördüncülük elde etti.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:21 Kaynak: DHA
Hollanda, Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Spor
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