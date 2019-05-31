Aydın filesine ikinci Hollandalı
2 saat önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ın ardından yine Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile anlaştı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:21 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekibi Aydın Büyükşehir Belediyespor, Hollandalı smaçör Celeste Plak'ın ardından yine Hollandalı smaçör Maret Balkestein ile anlaştı. Hollanda Milli Takımı'nın kaptanlığını üstlenen 30 yaşındaki Balkestein, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti. 1.80 boyundaki voleybolcu geçen sezon Romanya temsilcisi CSM Bükreş'te oynadı. Deneyimli smaçör Hollanda milli takım formasıyla iki kez Avrupa ikinciliği, Grand Prix üçüncülüğü ve Olimpiyat Oyunları'nda dördüncülük elde etti.
- Aydın
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı
A Milli Takımımız, Yunanistan'ı rahat geçti!
Toronto Raptors ilk maçta Golden State'i yenip, seride öne geçti
Joachim Löw hastaneye kaldırıldı