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Aydın filesine libero takviyesi

58 dakika önce

Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Galatasaray'dan libero Bihter Dumanoğlu ile anlaştı.

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Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Galatasaray'dan libero Bihter Dumanoğlu ile anlaştı.
Galatasaray altyapısında yetişen, geçen sezon Çanakkale Belediyespor'da kiralık oynayan 24 yaşındaki Bihter, daha önce Beşiktaş forması da giydi. Kariyerinde U23 Milli Takımı ile dünya şampiyonluğu bulunan 1.74 boyundaki voleybolcu, yeni sezona iddialı girmeye hazırlanan mavi-beyazlıların el sıkıştığı 7'nci oyuncu oldu.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 01:44 Kaynak: DHA
Spor
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