Aydın filesine taze kan
Vestel Venus Sultanlar Ligi temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde genç bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi temsilcilerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde genç bir oyuncuyla kadrosunu güçlendirdi. Mavi-beyazlı kulüp, son olarak 1'inci Lig'de Kale 1957'de bir üst lige çıkma sevinci yaşayan genç pasör çaprazı Pelin Özkılıçcı ile anlaştı. Fenerbahçe altyapısından yetişen 21 yaşındaki voleybolcu geçen sezon Mehmet Erdem Marmara Akademi ve Kale 1957 formalarını terletti.
Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 11:31 Kaynak: DHA
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