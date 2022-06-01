Aydın Forum AVM'de çatıdan düşen işçi yaralandı - Son Dakika
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Aydın Forum AVM'de çatıdan düşen işçi yaralandı

01.06.2022 21:08
Aydın Forum AVM'de çatıdan düşen işçi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs Aydın Forum AVM'deki iş yerlerinden birinin çatısında çalışma yaptığı sırada rüzgarın etkisi ile dengesini kaybederek yere düştü.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir şahıs Aydın Forum AVM'deki iş yerlerinden birinin çatısında çalışma yaptığı sırada rüzgarın etkisi ile dengesini kaybederek yere düştü. Çatıdan düşen işçi yaralanırken, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Şiddetli rüzgar il genelinde etkisini sürdürürken cadde ve sokaklarda çatılar uçtu, devrilen ağaçlar da yolları trafiğe kapattı. Fırtınanın etkisini hissettirdiği yerlerden biri de Efeler ilçesi Orta Mahalle İzmir Bulvarı üzerinde bulunan Aydın Forum AVM oldu. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde bir şahıs alış-veriş merkezinin içerisindeki iş yerlerinden birinin çatısında çalışma yaptığı sırada şiddetli rüzgarın etkisi ile dengesini kaybederek düştü. Metrelerce yükseklikten yere düşen işçi yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Efeler, İzmir, Aydın, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın Forum AVM'de çatıdan düşen işçi yaralandı - Son Dakika


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