Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı - Son Dakika
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Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı

15.05.2022 02:40
Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı

Aydın Valiliğince hazırlanan "Aydın Gastronomi Kitabı", gurmelerin katıldığı programla tanıtıldı.

Aydın Valiliğince hazırlanan "Aydın Gastronomi Kitabı", gurmelerin katıldığı programla tanıtıldı.

Efeler ilçesindeki bir restoranda düzenlenen 117 özel tarifin yer aldığı kitabın tanıtımında davetlilere memecik zeytinyağı, memecik kırma yeşil zeytin, kuru incir, kese yoğurtlu çıtır biber, sac ekmeği, sabuniye lokumu, kuşkonmaz, dalgan köftesi, taze baklalı enginar, paşa böreği, ot kavurması, kırlı kızartması, tandır ile keşkek, susamlı tahin helva, künarlı irmik helvası, tahinli kabak tatlısından oluşan menü sunuldu.

Etkinlikte konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin tarihi ve kültürüyle önemli potansiyellere sahip olduğunu belirterek, tarımsal üretimiyle de öne çıktığını vurguladı.

İncir, kestane, yağlık zeytin ve sap kerevizde en fazla üretim yapan kentin Aydın olduğunu aktaran Aksoy, "Aydın, uzun yaşayan insanların memleketi, uzun yaşamın sırrı olan sağlıklı otlarıyla zeytinyağlı yemekleriyle ve kendine özgü tatlarıyla Türkiye'nin en sağlıklı ve en lezzetli mutfaklarından birine sahip. Aydın Gastronomi Kitabımız, tarih boyunca bu topraklarda yaşayan birçok kültürün etkisini taşıyan lezzetlerinden derlediğimiz kapsamlı bir eser olarak Aydın tarihindeki yerini almıştır." dedi.

Etkinliğe katılan müzisyen, program yapımcı ve sunucusu Ayhan Sicimoğlu da Türk mutfağının, müthiş bir mutfak olduğunu kaydetti. Dünyadaki mutfakları gezdiğini ve Türk mutfağının sentez olduğunu ifade eden Sicimoğlu, şöyle devam etti:

"Türk mutfağı, sentez mutfağıdır. İçerisinde Anadolu, Boşnak, Arap, Laz, Yörük, Çingene, Yunan, Bizans vardır. Hepsini harmanlarsan, yoğurursan çiğ köfte gibi tavana yapışır. Çiğ köfte benim için dünyadaki ilk 10 lezzet içerisine girer. Bu 10 lezzetin içerisinE keşkek de girer. Keşkek müthiş bir buluş. Keşkek iyi tanıtılırsa, İtalyanların Risotto'yu döver. Burada zeytinyağı tattım, çok güzeldi. Her şehir, kendi yöresel tatlarını oluşturmalı. Yurtdışından gurmelerle birlikte, gazeteciler de çağrılarak bu maceraya katılmalılar. Böylece çok turist çekeriz. Kuşadası'na da çok gemi geldi, güzel haberler alıyoruz. Şu anda gastronomi şovlarını yapmanın tam zamanı."

Etkinliğe AK Parti Aydın Milletvekili Metin Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz da katıldı.

Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı
Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı
Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı
Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı
Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı

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Gastronomi, Efeler, Aydın, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aydın Gastronomi Kitabı tanıtıldı - Son Dakika


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