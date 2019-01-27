Son Dakika Haberleri: Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Görev Dağılımı Yapıldı

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Görev Dağılımı Yapıldı

33 dakika önce

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde geçtiğimiz hafta yapılan olağan genel kurulda güven tazeleyen Semra Şener başkanlığındaki yönetim ilk toplantısını yaptı.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde Görev Dağılımı Yapıldı, System.String[]
Aydın Gazeteciler Cemiyeti'nde geçtiğimiz hafta yapılan olağan genel kurulda güven tazeleyen Semra Şener başkanlığındaki yönetim ilk toplantısını yaptı. İlk toplantıda yönetim kurulu arasında görev dağılımı yapılırken, Gazeteciler Cemiyeti'nde 'Genç Gazeteciler' ve 'Kadın Gazeteciler' komisyonları oluşturuldu.

Aydın Gazeteciler Cemiyeti binasında gerçekleştirilen yeni dönemin ilk toplantısında konuşan Başkan Semra Şener, geçen dönemde olduğu gibi bu dönemde de çeşitli etkinlikler düzenleyeceklerini belirtti.

Görev dağılımı yapıldı. İlk toplantıda yönetim kurulu üyeleri arasında gerçekleştirilen görev dağılımında; İbrahim Kılınç, Betül Çolak ve Erdal Gündüz başkan yardımcılığına, Hüsamettin Kaçar saymanlığa, Mehmet Özçakır Genel Sekreterliğe Nijer Sağlık da Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi.

AGC yönetimi tarafından Genç Gazeteciler Komisyonu ve Kadın Gazeteciler Komisyonu oluşturulurken, Genç Gazeteciler Komisyonu başkanlığı'na Abdurrahman Fırat, Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanlığı'na da Betül Çolak getirildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 04:03 Kaynak: İHA

Genç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Aydın, Güncel
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