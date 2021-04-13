Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı - Son Dakika

Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı

13.04.2021 07:29
Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı, System.String[]

Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptıAydın'da, "Gece Kartalları" olarak bilenen bekçi ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile ilk sahuru görev başında yaptı.

AYDIN -Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı

Aydın'da, "Gece Kartalları" olarak bilenen bekçi ekipleri, Ramazan ayının başlaması ile ilk sahuru görev başında yaptı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yaya olarak görev yapan bekçi ekipleri, Ramazan ayının ilk sahurunu görevi başında yaptı. Bir araya gelen bekçiler, hazırladıkları yemekleri yerken, herhangi bir olumsuzluğa karşı telsizlerini dinlemeye devam etti. Gece bekçilerinden Mehmet Akgün, emniyet teşkilatının içerisinde bir aile olduklarını ifade ederek, 'Burada bir aile gibiyiz. Halkımızın can ve mal güvenliğini korumak için görevimizin başındayız. Ailemiz gibi gördüğümüz mesai arkadaşlarımızla sahurumuzu yapıyoruz. Halkımızın da ramazan ayının hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Öte yandan, bekçi Murat Sancaktar ise 'Her daim görevimizin başındayız. Mübarek ramazan ayına ulaştığımız için de mutluyuz. Burada mesai arkadaşlarım ile birlikte önleyici hizmetlerde sahur yapmaktan memnunuz. Sahurumuzu yaptıktan sonra yeniden halkımızın güveni için görev yaptığımız sokaklara döneceğiz" diye konuştu.

Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı
Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı
Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı
Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Ramazan, Bekçi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gece kartalları ilk sahuru görev başında yaptı - Son Dakika


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