Son Dakika Haberleri: Aydın Genç Girişimciler İcra Kuruluna Nazillili Başkan

Aydın Genç Girişimciler İcra Kuruluna Nazillili Başkan

1 saat önce

Aydın Genç Girişimciler İcra Kurulu ile Kadın Girişimciler İcra Kurulu başkanlık seçimleri tamamlandı.

Aydın Genç Girişimciler İcra Kuruluna Nazillili Başkan, System.String[]
Aydın Genç Girişimciler İcra Kurulu ile Kadın Girişimciler İcra Kurulu başkanlık seçimleri tamamlandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne bağlı Oda ve Borsalara kayıtlı genç girişimciler ile kadın girişimciler tarafından oluşturulan Kurulların kendi içinde yaptıkları seçimler ile Aydın İl İcra Komiteleri belirlenmişti.

İl icra Komiteleri 06/03/2019 tarihinde Aydın'da yaptıkları ilk toplantıda Başkan ve Başkan Yardımcılarını seçtiler. Aydın İli Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanlık Seçimi Aydın Sanayi Odası Meclis Salonunda gerçekleştirildi.Yapılan seçim sonucunda Aydın Genç Girişimciler İl İcra Komitesi Başkanlığına Nazilli Duruoğlu Kısmet Pide yetkilisi Hilmi Duruoğlu seçilirken Başkan Yardımcısı Mustafa Aytar oldu.

Aydın Ticaret Borsası Koordinatörlüğünde çalışmalarını yürüten TOBB Aydın Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi tüm üyelerin katılımlarıyla Başkanlık seçimini gerçekleştirdi. Yapılan seçim sonucunda Aydın Ticaret Borsası adayı Esen Türker 2. kez icra komitesi başkanı seçilerek, güven tazeledi. Odamız üyesi Esin Ülkü Beyazıt Başkan yardımcılığına seçildi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:57 Kaynak: İHA

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