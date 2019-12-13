Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi Aydın'ın tek 'Eurodesk' temas noktası oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi Aydın'ın tek 'Eurodesk' temas noktası oldu - Son Dakika

Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi Aydın'ın tek 'Eurodesk' temas noktası oldu

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi Aydın'ın tek Eurodesk temas noktası (Avrupa Bilgi Aktarım Ağı) oldu.

Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi Aydın'ın tek 'Eurodesk' temas noktası oldu, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Aydın Gençlik Merkezi Genç Ofisi Aydın'ın tek Eurodesk temas noktası (Avrupa Bilgi Aktarım Ağı) oldu.


Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve Projelerden Sorumlu Gençlik Lideri Handan Dinçer Aslaner tarafından Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'na yapılan Erasmus+ Eurodesk Türkiye Temas Noktası Teklif Çağrısı kapsamındaki başvuru kabul edilerek Aydın'ın tek yetkili Eurodesk temas noktası unvanına sahip oldu.


İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, "Aydın ilimize sayın Valimiz Yavuz Selim Köşger'in destekleriyle Eurodesk Temas Noktası ünvanını kazandırdığımız için mutluluk duyuyoruz. İlimizin tek Eurodesk temas noktası olduk. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımını desteklemek amacıyla akredite olduk. Tüm gençlerimizi ve gençlik alanında hizmette bulunanları ofisimize davet ederim, ilimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Eurodesk hakkında bilgiler veren Fillikçioğlu, "Eurodesk Türkiye Temas Noktaları, Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından, gençlere ve gençlere hizmet edenlere Avrupa Fırsatları hakkında bilgi vermekle yetkilendirilmiş kuruluşlardır. Eurodesk, gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa bilgi ağıdır. 35 Avrupa ülkesinde faaliyette bulunan Eurodesk Bilgi Ağı, ülkemizde de Türk Ulusal Ajansı bünyesinde 2008 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmektedir. Gençlerin Eurodesk Türkiye Birimi'nin eurodesktr@eurodesk.eu mail adresi üzerinden doğrudan temas kurabileceği gibi, en yakın temas noktası olan Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nde bulunan Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Genç Ofisi ile de yüz yüze görüşme imkanına sahiptirler" dedi.


Fillikçioğlu Eurodesk hizmetlerini de şu şekilde sıraladı;


"Ücretsiz soru yanıtlama hizmeti (e-posta ile, faks ile, telefonla, ziyaretle), soru sahiplerine öneri ve yardım hizmetleri, fonlarla ilgili Avrupa bilgisine internet erişimi sağlanması, eğitimler düzenlenmesi ve destek hizmetleri, konferanslar, seminerler ve diğer etkinliklerin düzenlenmesi, kaynak materyallerin basılması ve dağıtılması, gençlik programı ile ilgili bilgilerin yaygınlaştırılması." - AYDIN

Avrupa Birliği, Türkiye, Avrupa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 08:03 Kaynak: İHA
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