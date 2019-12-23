Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk 5 arasına girdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk 5 arasına girdi - Son Dakika Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk 5 arasına girdi

6 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kasım ayında yapılan sportif faaliyetleri baz alındığında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri neticesinde 81 il arasında en başarılı 5 ilden biri oldu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilk 5 arasına girdi, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kasım ayında yapılan sportif faaliyetleri baz alındığında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri neticesinde 81 il arasında en başarılı 5 ilden biri oldu.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ve bağlı birimleri, internet kullanımının artmasıyla birlikte özellikle son yıllarda en önemli iletişim araçlarından biri haline gelen sosyal medyayı etkin olarak kullanan kurumlar arasında bulunuyor. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kasım ayında yapılan sportif faaliyetleri baz alındığında Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmeleri neticesinde 81 il arasında en başarılı 5 ilden biri oldu.


Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Twitter resmi hesabından yapılan paylaşımda, "İşte 2019 Yılı Kasım ayında yaptıkları etkinliklerle öne çıkan ilimiz @Aydin GHSIM başarılarından dolayı tebrik ediyoruz" ifadesine yer verildi. - AYDIN

Aydın, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 09:38 Kaynak: İHA
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