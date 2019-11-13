Son Dakika Haberleri: Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, gazetecilerle bir araya geldi
Son Dakika Güncel Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, gazetecilerle bir araya geldi - Son Dakika

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, gazetecilerle bir araya geldi

7 saat önce

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, kentte çalışan gazetecilerle buluştu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Fillikçioğlu, gazetecilerle bir araya geldi, System.String[]

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, kentte çalışan gazetecilerle buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binasında gazetecilerle bir araya gelen Fillikçioğlu, yönetimini tanıttı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Fillikçioğlu, spor anlamında önemli işler yapacaklarını söyledi.

Fillikçioğlu, "Aydın'ın tesisler, spor ve gençlik anlamında biz bu noktadan nasıl daha ileriye götürebilirizin çabası ve gayreti içinde olacağız. Neleri artırabiliriz, neleri geliştirebiliriz, neleri faydalı hale getirebiliriz, bununla ilgili çabalarımız olacak." dedi.

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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