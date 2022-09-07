Aydın'da bir haftada 6 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da bir haftada 6 uyuşturucu taciri tutuklandı

07.09.2022 14:35
Aydın'da bir haftada 6 uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 29 Ağustos - 5 Eylül 2022 tarihleri arasında 67 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede, 74 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 6 şahıs tutuklandı ve 3 şahsa da adli kontrol tedbiri uygulandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2 bin 139,49 gram kubar esrar, 325,40 gram metamfetamin, 95 adet sentetik ecza, 373,79 gram eroin, 49,75 gram kokain ve 526 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da bir haftada 6 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da bir haftada 6 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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