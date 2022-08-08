Aydın'da 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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Aydın'da 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı

08.08.2022 15:29
Aydın'da 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada toplam 390 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 kişi tutuklandı.

Aydın genelinde yapılan operasyonlar çerçevesinde 1 haftada toplam 390 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 7 kişi tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. İl genelinde 1-8 Ağustos tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 52 olay ortaya çıkarıldı. Bu çerçevede 54 şüpheli hakkında işlem yapılırken 7 şüpheli tutuklandı.

Bir hafta içerisinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik emniyet ve jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 178,872 gram kubar esrar, 210,84 gram metamfetamin, 97 adet sentetik ecza, 120 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Konu ile ilgili Aydın Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimizce, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik olarak alınan tüm tedbirler arttırılarak aynı kararlılıkla ve gayretle sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da 1 haftada 7 uyuşturucu taciri tutuklandı - Son Dakika
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