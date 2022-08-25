Aydın'da güvenlik birimleri, incir hırsızlığını önlemek için uygulama başlattı - Son Dakika
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Aydın'da güvenlik birimleri, incir hırsızlığını önlemek için uygulama başlattı

25.08.2022 00:48
Aydın'da güvenlik birimleri, incir hırsızlığını önlemek için uygulama başlattı

Aydın Germencik ilçesinde güvenlik birimleri incir bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek amacıyla uygulama başlattı.

Aydın Germencik ilçesinde güvenlik birimleri incir bahçelerindeki hırsızlıkları önlemek amacıyla uygulama başlattı.

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı binası önünde bir araya gelen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), jandarma asayiş timleri ile trafik ve olay yeri timleri, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, Efeler İlçe Jandarma Asayiş Komando timleri ile polis ve trafik ekiplerine İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Serkan Nacar, yapılacak uygulama hakkında bilgi verdi.

Bilgilendirmenin ardından ekipler, ilçe genelindeki incir bahçelerinin bulunduğu bölgeler öncelikli olmak üzere, yollarda uygulamaya başladı.

Mursallı Mahallesi Muhtarı Ali Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuru incir sezonunun başlamasıyla birlikte hırsızlık olaylarının yaşanmaya başladığını söyledi.

Güvenlik birimlerinin hem vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması hem de incir hırsızlığını önlemek amacıyla uygulama başlattıklarını belirten Demir, şunları anlattı:

"Allah razı olsun kendilerinden istekte bulunduk, hırsızlık olaylarına karşı uygulama yapmaları için. Mahallemizde ve arazilerimizde çok yoğun hırsızlık oluyor. İncir ve motosiklet hırsızlıklarını önlemek amacıyla jandarmamız, asayiş timlerimiz, polisimiz gerekli ilgi alakayı gösteriyor. Hepsine çok çok teşekkür ediyoruz. İncir fiyatlarının yüksek olması hırsızlık olaylarını artırıyor. Güvenlik birimlerimiz de hırsızlıkların önüne geçebilmek için bu tür çalışma yapıyorlar. Bunun devamını bekliyoruz."

Uygulamanın aralıksız devam edeceği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Germencik, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da güvenlik birimleri, incir hırsızlığını önlemek için uygulama başlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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