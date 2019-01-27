Son Dakika Haberleri: Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor

48 dakika önce

AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, devam eden Aydın 7. Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etti.

Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı Ziyaretçilerini Ağırlıyor, System.String[]
AYDIN (İHA) – Cumhur İttifakı'nın Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, devam eden Aydın 7. Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarını ziyaret etti.

Aydın - Muğla Karayolu üzerinde bulunan TARİŞ Pamuk depolarında gerçekleştirilen Aydın 7.Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nı açılışın ardından ziyaret eden Efeler Belediye Başkan adayı Ümmet Akın, stantları ziyaret ederek tanıtımı yapılan ürünler hakkında bilgi aldı. Kendisine ikram edilen birbirinden lezzetli ürünlerin de tadına bakan Akın, fuarın hem firmalara hem de üreticilere hayırlı olmasını diledi.

"Tarım ve Hayvancılıkta Projeler üretiyoruz"

Aydın ekonomisinin tarım ve hayvancılığa dayalı olduğunu dile getiren Ümmet Akın, "Ben tarım ile ilgili fuarları, tarıma yönelik teknolojinin gelişimini takip etmek ve verimliliği arttırarak daha çok vatandaşın bu alanda çalışma ve üretim yapmasına katkı sağlayacak etkinlikler olarak görüyorum. Tarım ve hayvancılık, hem ülke ekonomimizin gelişmesi hem de bu alanda çalışan vatandaşların da ekonomilerinin gelişerek daha huzurlu ve mutlu bir ortamda yaşamaları açısından büyük önem taşıyor. Aydın, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılığın elverişli olduğu ve gelişmesine uygun olan bir ilimizdir. Bölgemizde hayvancılık daha fazla ve biz Efeler'e başkan olduğumuzda tarım ve hayvancılıkla ilgili yapmış olduğumuz projeleri hayata geçireceğiz. Aydınlı çiftçilerimizin de bu fuara gelerek tarım ve hayvancılıkta teknolojik olarak gelinen son noktayı görmeleri ve faydasını bulacaklarına inanıyorum" dedi.

7.Uluslararası Gıda Tarım ve Hayvancılık Fuarını gezen Akın, fuarda bulunan vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:54 Kaynak: İHA

Ümmet Akın, Efeler, Aydın, Güncel
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