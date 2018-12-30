Son Dakika Haberleri: Aydın Göçmen Kaçakçılığı Yapan 9 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

Aydın Göçmen Kaçakçılığı Yapan 9 Şüpheliden 5'i Tutuklandı

36 dakika önce

Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Aydın Göçmen Kaçakçılığı Yapan 9 Şüpheliden 5'i Tutuklandı, System.String[]
Aydın'ın Didim ve Söke ilçelerinde, göçmen kaçakçılığı yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda, jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 kişiden 5'i sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla (KOM) Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, istihbarat çalışmasıyla göçmen kaçakçılığı yaptığını belirledikleri 9 şüpheliyi bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından harekete geçen jandarma, şüphelilere yönelik, geçen 27 Aralık'ta Didim ve Söke'deki toplam 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Mark' ile evler didik didik arandı. Aramalarda toplam 974 gram esrar ve insan kaçakçılığı organizasyonunda kullanıldığı belirlenen 7 cep telefonu, 1 zodyak bot, 4 yedek yakıt deposu, 1 diz üstü bilgisayar ve 3 can yeleği ele geçirildi. 9 göçmen kaçakçılığı şüphelisi gözaltına alındı. Yakalanan 9 şüpheli Didim İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından dün (Cumartesi) adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden B.E., O.Y., T.P. ve N.K. ve İran uruklu O.A. tutuklandı. diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:33 Kaynak: DHA

Söke, Jandarma, Didim, Aydın, Güncel
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