Son Dakika Haberleri: Aydın, Gözümüzün Aydınlığı Olacak"

Aydın, Gözümüzün Aydınlığı Olacak"

29 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz.

Aydın, Gözümüzün Aydınlığı Olacak
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz. Daha da güzel sonuçlar alacağız ve inşallah 31 Mart akşamı Aydın, gözümüzün aydınlığı olacak" dedi.

Selçuk, Aydın temasları kapsamında partisinin İl Başkanlığına yaptığı ziyarette gazetecilere açıklamada bulundu.

31 Mart yerel seçim sürecinin heyecanını ve coşkusunu Aydınlı hemşehrileriyle yaşayacaklarını ifade eden Selçuk, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Savaş'la birlikte Aydın'ın gönül belediyeciliğiyle tanışacağını belirtti.

"Anketlerde de güzel sonuçlar alıyoruz" diyen Selçuk, "Daha da güzel sonuçlar alacağız ve inşallah 31 Mart akşamı Aydın, gözümüzün aydınlığı olacak. Bu başarıyı, her gün daha çok çalışarak, çalınmadık kapı bırakmayarak, gönüller kazanarak, yürekler fethederek elde edeceğiz. Vekillerimiz ve adaylarımız çok iyi çalışıyor. Cumhur İttifakı'nın Aydın'da çok güzel bir sonuç alacağına yürekten inanıyorum. Burası baba ocağım olmasının haricinde beni besleyen topraklar. Bizler de bu sürece daima destekçi olacağız." ifadelerini kullandı.

Aydın'da kadınların her zaman güçlü ve cesur olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Eminim ki Mustafa Savaş, bu süreçte en büyük desteği kadın kollarından alacaktır. Aydın'da seçim süreci yeni bir zaferle burada sonuçlanacak. Aydın, 1 Nisan sabahı gönül belediyeciliğiyle tanışacak." diye konuştu.

Bakan Selçuk daha sonra kent merkezindeki Salı Pazarı'nı gezdi. Pazarcı esnafıyla sohbet eden Selçuk, yöresel ürünlerden satın aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 01:45 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Selçuk, Aydın, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Poşet Uygulaması Kadınların Çanta Tercihlerini Değiştirdi Trafikte Yeni Dönem! Yaya ve Okul Geçitlerine "Önce Yaya" Görselleri Çizilecek

Milli Eğitim Bakanı Açıkladı! Okula Başlama Yaşı Değişiyor Bakan Soylu telefonuna gelen Kobani fotoğrafının detaylarını anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 14:14:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın, Gözümüzün Aydınlığı Olacak"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]