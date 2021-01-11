Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün sahibi belli oldu - Son Dakika

Kültür sanat üretiminin desteklenmesi ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine katkıda bulunulması amacıyla verilen Aydın Gün Teşvik Ödülü'nün sahibi açıklandı.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kurucuları arasında yer alan opera sanatçısı Aydın Gün anısına 2012 yılında başlatılan ödül, 2020 yılı için 29 yaşındaki keman sanatçısı Alican Süner'in oldu.

Kazanan isim, İKSV Genel Müdürü Görgün Taner başkanlığında, şef Rengim Gökmen, rejisör Yekta Kara, keman sanatçısı Cihat Aşkın, Borusan Sanat Genel Müdürü Ahmet Erenli ile İKSV Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Gürer Oymak'tan oluşan seçici kurulun oy birliğiyle belirlendi.

Her yıl klasik müzik alanında gelecek vadeden 30 yaşın altındaki bir genç müzisyene 20 bin lira değerinde destek sağlayan Aydın Gün Teşvik Ödülü, 49. İstanbul Müzik Festivali'nin açılış töreninde Süner'e takdim edilecek.

Alican Süner

Mersin'de 1992'de doğan ve ilk keman derslerini Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda Lili Çumburidze'den alan Alican Süner, konservatuvardan 2009'da mezun oldu ve 2011'e kadar Detmold Müzik Akademisi'nde Prof. Thomas Christian ile lisans eğitimi gördü.

Sanatçı, 2015 Max Rostal Yarışması ve XXII. Postacchini Yarışması'nda iki uluslararası birinciliğe layık görüldü. Max Rostal Yarışması'nda Berlin Konzerthaus Orkestrası eşliğindeki Çaykovski konçerto yorumu, Almanya Kültür Radyosu'nda yayınlanan Süner, yarışmada dinleyici ödülünü de kazandı.

Ayrıca 2018 Enescu Yarışması'nda iPalpiti Özel Ödülü, 2008 Mersin Gülden Turalı Keman Yarışması birinciliği ve 2010 Nevid Kodallı Genç Yetenekler Ödülü alan Süner, yüksek lisans solistlik çalışmalarını Berlin Sanat Üniversitesi'nde Prof. Nora Chastain ile sürdürüyor.