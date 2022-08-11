Aydın gündem haberi... Aydın açıklarında geri itilen 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 5 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Gemisi görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca geri itilen can salı içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
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