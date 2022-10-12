Aydın gündem haberi: Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın gündem haberi: Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

12.10.2022 13:02
Aydın gündem haberi: Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın haberlerine göre Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, devriye esnasında Didim açıklarında bir yelkenliyi durdurdu.

Ekipler, teknedeki 100 düzensiz göçmen ile 2 organizatörü yakaladı.

Kuşadası açıklarında ise lastik bot içerisindeki 36 düzensiz göçmen ile 2 organizatör karaya çıkarıldı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Jandarmaya teslim edilen 4 organizatörün ifade işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberi: Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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