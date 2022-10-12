Aydın 'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 136 düzensiz göçmen ile geçişi organize ettiği suçlamasıyla 4 kişi yakalandı.

Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın gündem haberi: Aydın'da 136 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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