Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

31.08.2022 13:14
Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Depremin, Aydın'ın Kuşadası ilçesine uzaklığı 18 kilometre olarak belirlendi.

Deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir ihbarın alınmadığı belirtilen açıklamada, gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Ege Denizi'nde Aydın'ın Kuşadası ilçesine 30 kilometre uzaklıkta saat 12.56'da da 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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