Ege Denizi'nde 5,1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 13.10'da meydana gelen sarsıntının, 7 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

Ege beşik gibi sallandı! Kuşadası açıklarında 15 dakika arayla 4.7 ve 5.1 büyüklüklerinde deprem oldu

Kaynak: AA

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