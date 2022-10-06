Aydın gündem haberi | Aydın'da sağlık ekiplerine saldıran kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Aydın gündem haberi | Aydın'da sağlık ekiplerine saldıran kişi serbest bırakıldı

06.10.2022 23:36
Aydın gündem haberi | Aydın'da sağlık ekiplerine saldıran kişi serbest bırakıldı

Aydın haber... Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavi için gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine saldıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tedavi için gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine saldıran kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 4 Ekim'de Dağ Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde yerde yatan kişiyi görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, İ.A'yı (33) tedavi etmek istediği sırada saldırıya uğradı. Ambulansın camını ve kapısını kıran şüpheliyi polis gözaltına aldı.

İ.A, emniyetteki işlemin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelinin uyuşturucunun etkisi altında olduğunu ve olayı hatırlamadığını öne sürdüğü belirtildi.

YORUMLAR
500
Aydın haber! Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı Aydın haber! Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin 6 zanlı tutuklandı Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu
Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberi | Aydın'da sağlık ekiplerine saldıran kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
01:17 İzmir'de mide bulandıran görüntü! Kız öğrenci yurdunun önünde mastürbasyon yaptı
00:31 Resmi Gazete'de yayınlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki tutukluyu affetti
00:24 Fenerbahçe'nin başarısı, Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini değiştirdi
00:17 Prag'da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Zamanı gelirse Suriye Başkanı Esad ile görüşebiliriz
00:07 Başakşehir, deplasmanda Rigas Skola ile 0-0 berabere kaldı
23:57 Fenerbahçe, sahasında AEK Larnaca'yı 2-0 mağlup etti!
23:50 Son seçim anketi Ankara'da yapıldı! İşte CHP'nin yüzde 27.4 oy aldığı anketin sonuçları
23:37 Fransızlardan Türk taraftarlara skandal muamele! Tepkilerin ardı arkası kesilmedi
23:32 Erdoğan'dan "Bir gece ansızın gelebiliriz mesajınızla Yunanistan'a saldırabiliriz mi diyorsunuz?" sorusuna net cevap: Konuyu doğru anlamışsın
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2022 05:47:28. #1.12#
SON DAKİKA: Aydın gündem haberi | Aydın'da sağlık ekiplerine saldıran kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement