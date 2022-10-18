Aydın gündem haberi... Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın gündem haberi... Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.10.2022 11:42
Aydın gündem haberi... Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın haberine göre ????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 47 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zeytinlik mevkisinde lastik botta bulunan sığınmacıların yardım beklediği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen bottaki 47 kişiyi kıyıya getirdi.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberi... Kuşadası açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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