Aydın gündem haberi | Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın gündem haberi | Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

17.10.2022 23:43
Aydın gündem haberi | Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın haberleri... AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 75 göçmen kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 75 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki 3 farklı noktadan farklı saatlerde lastik bot içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu ihbarı yapıldı. Harekete geçen Sahil Güvenlik ekiplerince, 3 farklı noktada Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik botlardaki toplam 75 kaçak göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Kuşadası, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberi | Kuşadası açıklarında 75 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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