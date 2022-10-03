KUŞADASI'NDA YOLUNU ŞAŞIRAN 67 CARETTA CARETTA YAVRUSU DENİZLE BULUŞTURULDU - Son Dakika
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KUŞADASI'NDA YOLUNU ŞAŞIRAN 67 CARETTA CARETTA YAVRUSU DENİZLE BULUŞTURULDU

03.10.2022 20:13

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yumurtadan çıktıktan sonra sitelerin bulunduğu alana doğru hareket ettikleri belirlenen 63 caretta yavrusu ile otların arasında sıkışan 4 caretta yavrusu, denize yönlendirilerek, hayata tutunmaları sağladı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde yumurtadan çıktıktan sonra sitelerin bulunduğu alana doğru hareket ettikleri belirlenen 63 caretta yavrusu ile otların arasında sıkışan 4 caretta yavrusu, denize yönlendirilerek, hayata tutunmaları sağladı. Davutlar Sevgi Plajı'nda, dün akşam yürüyüş yapan Deniz Vardar, dikkatini çeken kumsaldaki izleri incelediğinde caretta caretta yavrularının geniş bir alana yayıldıklarını fark edip, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi. Vardar, denizin aksine sitelerin bulunduğu yerleşim yerine doğru giden yavru carettaların bir bölümünü denize yönlendirdi. Bu sırada plaja gelen EKODOSD yetkilileri, araştırma yaptı. Yaklaşık 2 saatlik bir aramadan sonra yavruların yakındaki bir yuvadan çıktığı tespit edildi. Gönüllüler ile yapılan taramada otların arasında sıkışan 4 yavru caretta daha tespit edilip, denize yönlendirildi. Kumsalda gece birçok insan tarafından gezildiğinden izlerin silindiği ve karıştığı görüldü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, Türkiye'de yuvalama alanları dışında bulunan Kuşadası'nda, 2011 yılından bu yana hemen her yıl bir ya da birkaç caretta caretta yuva yaparak yumurtalarını bırakmaktadır. Yaklaşık 20 kilometre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde kumsalları olan Kuşadası kıyılarına, caretta carettalar yuvalama için çıkıyor. Gören vatandaşlar da bizler ihbarda bulunuyor. Bazen de caretta carettaların yuva yapıp, yumurtalarını bırakıp denize dönüşünü kimse görmeyebiliyor dedi. Bu son olayda Adnan Menderes Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan ile görüşüp, yuva açımını gerçekleştirdiklerini belirten Sürücü, Caretta carettanın yuvaya 67 yumurta bıraktığı ve bunlardan 63'ünden yavru çıktığı belirlendi. Çıkan bu yavrulardan tamamının denizle buluşturulduğu tespit edildi. Sonradan yumurtadan çıkan 4 yavruyu da biz, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte denizle buluşturduk diye konuştu.

'DENİZ KAPLUMBAĞALARINI KORUYALIM'

Vatandaşların yuvalama yapan caretta carettalar konusunda bilinçlenmesi gerektiğine de dikkati çeken Sürücü, Kuşadası Belediyesi'nden kıyılara bilgilendirme ve iletişim numaralırının yer aldığı tabelaların asılmasını talep ettiklerini kaydetti.

'YUMURTALARDAN YÜZDE 100 BAŞARI İLE YAVRU ÇIKIŞI GERÇEKLEŞMİŞ'

Deniz Kaplumbağaları Bilim Komisyonu Üyesi olan Prof. Dr. Oğuz Türkozan da yılın bu zamanına kalan yuvalar genellikle üreme döneminin sonunda bırakılmış oluyor. Ülkemizde genel olarak yavruların çoğu eylül ayının üçüncü haftasına kadar çıkmış oluyor. Bu yuvalama faaliyetleri Akdeniz'de bazı yerlerde daha geç başladı. Bu nedenle de ağustos ayına sarkan yuvalar da çok oldu. 45-60 günlük ortalama kuluçka süresi dikkate alındığında bu yuva da muhtemelen bir ağustos yuvası. Ancak bırakılan tüm yumurtalardan yüzde 100 başarıyla yavru çıkışı gerçekleşmiş olması gerçekten muhteşem. Zira genel olarak bu tip yuvalarda tüm yumurtalardan başarılı bir şekilde yavru çıkışı gerçekleşmiyor. Genelde yavru çıkışı başarı ortalaması yüzde 70-80 düzeyindedir dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

Araştırma, Kuşadası, Davutlar, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KUŞADASI'NDA YOLUNU ŞAŞIRAN 67 CARETTA CARETTA YAVRUSU DENİZLE BULUŞTURULDU - Son Dakika

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SON DAKİKA: KUŞADASI'NDA YOLUNU ŞAŞIRAN 67 CARETTA CARETTA YAVRUSU DENİZLE BULUŞTURULDU - Son Dakika
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