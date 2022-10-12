Aydın gündem haberleri: Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Aydın gündem haberleri: Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

12.10.2022 21:26
Aydın gündem haberleri: Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Gelen Aydın haberine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.

Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.

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Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı Aydın 3. sayfa haberi | Aydın'da 28 düzensiz göçmen yakalandı Yunan unsurlarının geri ittiği 41 göçmen kurtarıldı Yunan unsurlarının geri ittiği 41 göçmen kurtarıldı
Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberleri: Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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