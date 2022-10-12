Aydın gündem haberleri: Aydın açıklarında 28 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 28 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan bottaki 28 düzensiz göçmeni yakaladı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
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