Ekipler, bottaki 12 kişiyi karaya çıkardı, yasa dışı geçişi organize ettiği suçlamasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

Didim ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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