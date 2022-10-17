Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

17.10.2022 20:12
Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın gündem haberi | ??????? Aydın açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen ve sürüklenen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 kişi yakalandı.

??????? Aydın açıklarında Yunan unsurlarınca geri itilen ve sürüklenen 87 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen 1 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde sığınmacılar bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Yunan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirtilen 75 kişi kurtarıldı.

Didim ilçesi açıklarında da düzensiz göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, bottaki 12 kişiyi karaya çıkardı, yasa dışı geçişi organize ettiği suçlamasıyla bir kişi de gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberleri... Aydın açıklarında 87 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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