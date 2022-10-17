Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

17.10.2022 11:56
Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Aydın gelişmesine göre ????? Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

????? Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan aranan A.D'nin Dallıca Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.

Söz konusu adreste yakalanan A.D. hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Nazilli, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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