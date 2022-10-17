Aydın gündem haberleri: Aydın'da 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

????? Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 11 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "hırsızlık" suçundan aranan A.D'nin Dallıca Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını belirledi.
Söz konusu adreste yakalanan A.D. hakkında kesinleşmiş 11 yıl 11 ay hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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