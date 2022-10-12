Aydın gündem haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı - Son Dakika
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Aydın gündem haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı

12.10.2022 13:14
Aydın gündem haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı

Aydın haberine göre AYDIN'da sezonun ilk kestanesi, düzenlenen törenle kilosu 250 TL'den satın alındı.

AYDIN'da sezonun ilk kestanesi, düzenlenen törenle kilosu 250 TL'den satın alındı. Aydın Ticaret Borsası Başkanı Fevzi Çondur, "2022-2023 sezonunda kestanenin kilosunu 29 lira 51 kuruş olarak kapattık. Bu yıl 35 liranın üzerinde fiyat bekliyoruz" dedi.

Türkiye'nin önde gelen kestane üretim merkezlerinden Aydın'da, sezonun ilk kestanesi, Aydın Ticaret Borsası'nda (ATB) yapılan tören ile alındı. Törene Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, ATB Başkanı Fevzi Çondur ile üreticiler katıldı. 6 üreticinin getirdiği 123 kilo kestane, sembolik olarak kilosu 250 TL'ye satın alındı. Törende konuşan ATB Başkanı Çondur, "2022-2023 yılı kestanesi alım töreni gerçekleştirdik. Kestane, Aydın için önemli bir tarım ürünüdür. Avrupa Birliği coğrafi işaretli Aydın kestanesi, Türkiye'deki üretimin yüzde 31'ini karşılıyor. Aydın üreticisi içinde önemli bir mahsuldür. Bu ürünün kıymetlenmesi ve katma değer kazanması için Ticaret Borsası olarak üzerimize düşen her şeyin içinde yer alıyoruz. İlk alım törenimizi düzenliyoruz. Hayırlı ve bereketli bir yıl olmasını diliyoruz. Kalite olarak geçen yılki kaliteye sahibiz. 2022-2023 sezonunda kestanenin kilosunu 29 lira 51 kuruş olarak kapattık. Bu yıl 35 liranın üzerinde bir fiyat bekliyoruz" dedi.

YILLIK 23 BİN TONDAN FAZLA KESTANE ÜRETİMİVali Hüseyin Aksoy ise "Aydın, tarımsal üretim bakımından oldukça farklı ürünler yetiştiren bir il. Bugün de kestane alım töreninde bir araya geldik. Aydın, 23 bin tonun üzerinde bir üretime sahip. Önemli bir bölümü ihraç edilirken, önemli alanlarda da kullanılıyor. Üreticilerin emeğinin karşılığını alması bakımından oldukça önemlidir. Ticaret Borsası'nın bu yılki kestane alımının sembolik olarak kilosu 250 lira olarak belirlendi. Emeği geçen ve tüm üretenlere hayırlı olsun" diye konuştu.

Kestane üreticilerinden Mehmet Sebahattin Metin de "Kestane sezonu başladı. İyi bir sezon bekliyoruz. Mahsulde iyi bir rekolte var. 25 kilo kestane getirdim, borsaya teslim ettim. Şu an için bir sıkıntı gözükmüyor. 6 ton civarında kestane üretiyorum. Fiyatları, bu yıl çok yüksek beklemiyorum. Bu sezon toptan 50 lira civarında fiyat bekliyoruz" dedi.


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Kaynak: DHA

Hüseyin Aksoy, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberleri: Aydın'da sezonun ilk kestanesi, kilosu 250 liradan alındı - Son Dakika

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