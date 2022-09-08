Aydın gündem haberleri... Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 29,49 gram esrar, 16,9 gram metamfetamin ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi; 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ile Kaçakçılıkla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ortak çalışma ile 8 kişinin uyuşturucu sattığını belirleyip, yasal işlem yaptı. Ekipler, ayrıca 3 şüphelinin ilçede uyuşturucu sattığını tespit etti. Harekete geçen ekipler, Cumhuriyet Mahallesi, Türkmen Mahallesi ve İkiçeşmelik Mahallesi'nde belirlenen 4 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda toplam 29,49 gram esrar, 16,9 gram metamfetamin, 1 kurusıkı tabanca ve 17 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan H.T. V.T. ve F.T.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.