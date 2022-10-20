Aydın gündem haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Aydın gündem haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

20.10.2022 15:01
Aydın gündem haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Aydın haberlerine göre Aydın'ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Aydın'ın Didim ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlediği operasyonlarda M.D, Y.K. ile E.K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 lira ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Kaynak: AA
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