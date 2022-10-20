Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 945 lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Hisarcık, Didim, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın gündem haberleri | Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

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