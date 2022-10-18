Aydın gündem haberleri | Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika
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Aydın gündem haberleri | Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

18.10.2022 18:36
Aydın gündem haberleri | Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu

Aydın haberine göre Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yol kenarında kadın cesedi bulundu.

Erbeyli Mahallesi'nde, Aydın- İzmir kara yolu kenarında bir kadının hareketsiz yattığını görenler, jandarmayı aradı.

Olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü tespit etti. Cenaze, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin, 23 yaşındaki Merve Güneş'e ait olduğu belirlendi.

Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yapılan incelemede, kadına biri otomobil, biri hafif ticari araç, diğeri kamyon 3 aracın çarpmış olabileceği tespit edildi.

Kazaya karıştığı öne sürülen otomobil ve hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı. Kamyonun sürücüsünün yakalanması için çalışmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kaynak: AA

İncirliova, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberleri | Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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