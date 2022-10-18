Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarında yapılan incelemede, kadına biri otomobil, biri hafif ticari araç, diğeri kamyon 3 aracın çarpmış olabileceği tespit edildi.

Olay yerine gelen ekipler, kadının öldüğünü tespit etti. Cenaze, savcının incelemesi sonrası otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

Kaynak: AA

İncirliova, İzmir, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın gündem haberleri | Aydın'da yol kenarında kadın cesedi bulundu - Son Dakika

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