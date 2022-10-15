Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı

15.10.2022 13:58
Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın haber: AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, lastik botla Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 51 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı'na, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ve botu ekibi tarafından Yunanistan unsurlarınca 2 saat arayla Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.


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Kaynak: DHA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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