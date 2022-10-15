Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı 'na, Kuşadası açıklarındaki lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Sahil Güvenlik gemisi ve botu ekibi tarafından Yunanistan unsurlarınca 2 saat arayla Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 51 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Aydın gündem haberleri... Kuşadası açıklarında geri itilen 51 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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