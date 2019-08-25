Son Dakika Haberleri: Aydın güne 37 derece ile başladı
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Aydın güne 37 derece ile başladı

49 dakika önce

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da mevsim normaller üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilemeye başladı.

Aydın güne 37 derece ile başladı, System.String[]

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığı Aydın'da mevsim normaller üzerinde seyreden hava sıcaklığı hayatı olumsuz etkilemeye başladı. Aydın güne 37 derece sıcaklıkla başlarken, sıcaklık öğleden sonra 40 derecenin altına düşmüyor.


Aydın'da hafta sonu etkili olan sıcaklar nedeniyle imkanı olanlar şehri terk etti. Deniz kenarına ya da yaylara çıkma imkanı olmayanlar da evlerinden dışarı çıkmayınca gündüz saatlerinde şehir adeta hayalet şehre döndü. Denize kıyısı olmayan ilçelerde ve Efeler merkezde sakin bir gün yaşanırken, Kuşadası ve Didim'de vatandaşlar denize akın etti.


Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri özellikle incir üretimi için elzem olan sıcaklıkların bir hafta boyunca mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini bir hafta sonra da sıcaklıkların sadece gün ortasında etkili olacağını belirttiler. - AYDIN

Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:00 Kaynak: İHA
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