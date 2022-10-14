Aydın haber! Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Aydın haber! Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

14.10.2022 20:00
Aydın haber! Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın gündem haberine göre ??????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

??????? Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 51 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Ekiplerce kurtarılan 51 düzensiz göçmen kıyıya getirildi.

???????Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın haber! Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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