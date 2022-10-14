Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botlarda düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu yönlendirildi.

Kaynak: AA

Yunanistan, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Aydın haber! Aydın açıklarında 51 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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