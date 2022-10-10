Aydın haber... Aydın'da 16 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aydın haber... Aydın'da 16 aranan şahıs yakalandı

10.10.2022 14:15
Aydın haber... Aydın'da 16 aranan şahıs yakalandı

Aydın haberleri: Aydın'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 16 şahıs polis tarafından yakalandı.

Aydın'da aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 16 şahıs polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bugün Aydin il genelinde aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda, Hırsızlık suçundan 22 yıl cezası olan M.K., yine hırsızlık suçundan 17 yıl 1 ay cezası olan M.S ile birlikte, Hırsızlık, Dolandırıcılık, Kasten yaralama gibi çeşitli suçlardan aranması bulunan 16 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar gerekli işlemler için adli makamlara teslim edildi.. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın haber... Aydın'da 16 aranan şahıs yakalandı - Son Dakika

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